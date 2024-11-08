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Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая

Квинси Промес забил в 3-м матче подряд за «Юнайтед» из Дубая.

32-летний экс-футболист «Спартака» вышел в стартовом составе на игру 6-го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ против «Диббы Эль-Фуджайры» и отличился на 66-й минуте. Промес, таким образом, забил в каждом из трех матчей за новый клуб.

«Юнайтед», выступающий во второй лиге ОАЭ, объявил о переходе экс‑хавбека «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Только в конце октября клуб заявил Промеса.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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