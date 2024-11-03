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Тео Бонгонда: «Промес – топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Тео Бонгонда надеется, что Квинси Промес вернется в «Спартак».

«Я слежу за Промесом в его новой команде. Знаю, что он уже забил два гола. Квинси – топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак», – сказал игрок московского клуба.

Напомним, Промес ранее стал игроком «Дубай Юнайтед» в сентябре, заключив контракт до конца сезона. В двух матчах в составе команды полузащитник забил два мяча.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
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logoпремьер-лига Россия
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logoКвинси Промес
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