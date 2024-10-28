«Промес – фигура уровня Халка, Данни и Вагнера Лава. Неважно, какой день, страна, бутсы или погода – эти ребята выходят и делают свою работу». Гендиректор «Дубай Юнайтед» о Квинси
Экс-нападающий «Спартака» забил в дебютной игре за «Дубай Юнайтед» в матче чемпионата ОАЭ против «Хатты» (3:1). После матча Илие Чебану заявил: «Промесу не надо набирать форму семь игр, как Соболеву. Это профессионал высокого уровня».
«Хотелось бы отметить, что это не какая-то личностная история с Сашей. Просто такой факт, что иностранцы высокого калибра адаптируются всегда быстро и сразу приносят пользу, результат, никто и никогда не пеняет на нехватку подготовки или растренированность.
Я про таких ребят, как Халк, Данни, Вагнер Лав и остальных. Промес – это точно фигура такого уровня, в одном ряду с ними. Суть моего высказывания именно в этом была. Этим ребятам все равно, какой день, какая страна, какие бутсы или погода – они выходят и на высоком уровне делают свою работу», – сказал Чебану.
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