Слушания по апелляциям Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата, отложены на неопределенный срок
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.
Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Дилан де Хаан сообщил, что слушания по обеим апелляциям футболиста были отложены.
«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», – сказал де Хаан. По его словам, причиной переноса слушаний является необходимость заслушать показания четырех свидетелей.
Промес коленом забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий