Слушания по апелляциям Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата, отложены на неопределенный срок

Слушания по делу Квинси Промеса отложены на неопределенный срок.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан полицией после сборов «Спартака » в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Дилан де Хаан сообщил, что слушания по обеим апелляциям футболиста были отложены.

«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», – сказал де Хаан. По его словам, причиной переноса слушаний является необходимость заслушать показания четырех свидетелей.

Промес коленом забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая