Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»
Александр Медведев уверен, что «Зенит» поборется с «Краснодаром» за титул.
– Придется ли нам ждать ответного матча на «Газпром Арене», чтобы «Зенит» обошел «Краснодар», или это случится пораньше?
– Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков.
Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил, – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Зенита»
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