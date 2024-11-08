Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»

Александр Медведев уверен, что «Зенит» поборется с «Краснодаром» за титул.

– Придется ли нам ждать ответного матча на «Газпром Арене», чтобы «Зенит» обошел «Краснодар», или это случится пораньше?

– Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков.

Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил, – сказал председатель правления «Зенита».