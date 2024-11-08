Алексей Сутормин: «Зенит» – чемпион, а «Спартак» – нет. Таблица показывает, что красно-белые не дотягивают до уровня лидеров»
Алексей Сутормин считает, что «Спартак» не входит в число лидеров РПЛ.
«Все хотят обыграть «Спартак», на них по-особенному настраиваются – так всегда было. Каждый их матч в плане борьбы и накала тяжелый.
Я не считаю, что «Спартак» – середняк. Надо понимать, что у них происходят смены тренеров, а это влияет на команду. Они все равно довольно неплохой футбол показывают.
Сравнение с «Зенитом»? Они – чемпионы, а «Спартак» – нет. Это уже о чем-то говорит.
Таблица показывает, что «Спартак» не дотягивает до уровня команд, которые в лидерах», – сказал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий за «Ростов» на правах аренды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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