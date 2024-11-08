Алексей Сутормин: «Зенит» – чемпион, а «Спартак» – нет. Таблица показывает, что красно-белые не дотягивают до уровня лидеров»

Алексей Сутормин считает, что «Спартак» не входит в число лидеров РПЛ.

«Все хотят обыграть «Спартак », на них по-особенному настраиваются – так всегда было. Каждый их матч в плане борьбы и накала тяжелый.

Я не считаю, что «Спартак» – середняк. Надо понимать, что у них происходят смены тренеров, а это влияет на команду. Они все равно довольно неплохой футбол показывают.

Сравнение с «Зенитом»? Они – чемпионы, а «Спартак» – нет. Это уже о чем-то говорит.

Таблица показывает, что «Спартак» не дотягивает до уровня команд, которые в лидерах», – сказал полузащитник «Зенита » Алексей Сутормин , выступающий за «Ростов » на правах аренды.