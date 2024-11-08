Медведев о возвращении Кузяева в «Зенит»: «Предлагали вернуться в юбилейный сезон. Он сказал, что еще хочет сыграть во Франции. Обсудим летом»
Александр Медведев разговаривал с Далером Кузяевым о возвращении в «Зенит».
Сообщалось, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Гавра» зимой. Контракт Кузяева с командой Лиги 1 истекает в июне.
– Мы знаем, что в «Зените» не бросают своих, любят всегда, возвращают их, относятся действительно здорово. «Зенит» может служить в этом плане примером. Говорят о том, что Далер Кузяев может вернуться. Есть ли почва под этими слухами?
– Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково.
Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом, – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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