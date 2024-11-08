Александр Медведев разговаривал с Далером Кузяевым о возвращении в «Зенит».

Сообщалось , что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Гавра » зимой. Контракт Кузяева с командой Лиги 1 истекает в июне.

– Мы знаем, что в «Зените» не бросают своих, любят всегда, возвращают их, относятся действительно здорово. «Зенит» может служить в этом плане примером. Говорят о том, что Далер Кузяев может вернуться. Есть ли почва под этими слухами?

– Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково.

Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом, – сказал председатель правления «Зенита».