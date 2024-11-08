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Скоулз об игре Хейлунда после матча «МЮ» – ПАОК: «Я немного разочарован. Думаю, он будет становиться лучше с тренером, который поверит в него»

Пол Скоулз сказал, что его разочаровала игра Расмуса Хейлунда в матче с ПАОК.

«Манчестер Юнайтед» обыграл греческий клуб в домашнем матче в Лиге Европы (2:0).

21-летний датский форвард остался без результативных действий в 5 играх подряд. 

«Пропустив гол, ПАОК некоторое время выглядел опасным, но в основном «МЮ» контролировал игру. Я немного разочарован игрой Хейлунда. Думаю, он будет совершенствоваться и становиться лучше под руководством тренера, который поверит в него. Я не хочу сказать, что Руд [ван Нистелрой] в него не верит», – сказал Скоулз в эфире TNT Sport. 

Затем к эфиру присоединился сам ван Нистелрой – исполняющий обязанности главного тренера команды. Далее Скоулз обратился к своему бывшему партнеру по «МЮ».

«Я думаю, что ключевой момент по Расмусу в том, что вам нужны партнерские отношения. Он провел не лучший матч, он столкнулся с трудностями. Были эпизоды, когда он неплохо взаимодействовал с Бруну, но этого недостаточно», – сказал Скоулз.

«Да, этого было недостаточно. Во втором тайме мы лучше играли по позициям, но некоторые передачи в штрафную, когда он врывался туда, не проходили», – сказал ван Нистелрой. 

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет португальский специалист Рубен Аморим. Он присоединится к команде в понедельник.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mirror
logoМанчестер Юнайтед
logoПол Скоулз
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoБруну Фернандеш
logoРасмус Хейлунд
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