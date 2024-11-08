У Бруну 26 ассистов в еврокубках с 2017 года – больше всех
Бруну Фернандеш с момента дебюта в еврокубках лидирует по голевым пасам.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ассистировал Амаду Диалло на 50-й минуте матча против ПАОК в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
Впервые португалец сыграл на основной стадии крупного европейского клубного турнира в сентябре 2017 года в составе «Спортинга». С тех пор в Лиге чемпионов и Лиге Европы у него 26 голевых передач – больше всех за это время. Вдобавок у Бруну есть один результативный пас в квалификации ЛЧ.
Подробно со статистикой капитана «МЮ» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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