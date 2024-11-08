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  • Ван Нистелрой про 2:0 с ПАОК: «Сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию»
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Ван Нистелрой про 2:0 с ПАОК: «Сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию»

Руд ван Нистелрой доволен победой над ПАОК (2:0) в Лиге Европы.

«Довольно слабая первая половина, мягко говоря. Вторую мы провели гораздо лучше. Это очевидно.

Амад Диалло сыграл решающую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Хорошая работа.

Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало намного лучше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хейлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы не дошли до него.

Перед матчем я сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию, перестроиться. Это важное время для клуба.

Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoАмад Диалло
logoРасмус Хейлунд
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