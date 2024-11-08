8:0 – вторая в списке крупнейших побед «Челси». Больше забили только люксембуржцам в 1971-м – 13:0
Лишь раз в истории «Челси» побеждал крупнее, чем сегодня.
Команда Энцо Марески в Лиге конференций забила восемь безответных мячей «Ноа». С таким же счетом были обыграны «Женесс Эш» в 1-м матче первого раунда Кубка обладателей кубков в 1971-м, а также «Уиган» и «Астон Вилла» в АПЛ – в 2010-м и 2012-м соответственно.
Самая крупная победа «Челси» – 13:0 в ответном матче с клубом из Люксембурга в 1971-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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