Мареска про 8:0 с «Ноа»: «Я впечатлен. С этим матчем не все было так просто: все ожидали нашей победы, но нужно было отнестись к делу профессионально. Движемся в верном направлении»
«С этим матчем не все было так просто, потому что все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, серьезно. И сегодня главное как раз то, что игроки показали свою серьезность и профессионализм.
Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас есть хорошие футболисты, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые – в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче.
Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой у нас еще одна игра, и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть.
Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий