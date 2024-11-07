38.00 – крупнейший коэффициент на поражение «Челси» в еврокубках за последние 25 лет. Соперник – армянский «Ноа»

«Челси» примет армянский «Ноа» в третьем туре общего этапа Лиги конференций.

Английский клуб – очевидный фаворит встречи по версии букмекеров за 1.04. Победа «Челси» оценена в 96%.

На победу «Ноа» дают 38.00 – крупнейший коэффициент на поражение «Челси» в еврокубках за последние 25 лет.

Матч состоится 7 ноября, начало – в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

У «Челси» – рекордная за 25 лет вероятность поражения в еврокубках: всего 3% от «Ноа» из Армении