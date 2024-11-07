38.00 – крупнейший коэффициент на поражение «Челси» в еврокубках за последние 25 лет. Соперник – армянский «Ноа»
«Челси» примет армянский «Ноа» в третьем туре общего этапа Лиги конференций.
Английский клуб – очевидный фаворит встречи по версии букмекеров за 1.04. Победа «Челси» оценена в 96%.
На победу «Ноа» дают 38.00 – крупнейший коэффициент на поражение «Челси» в еврокубках за последние 25 лет.
Матч состоится 7 ноября, начало – в 23:00 мск.
У «Челси» – рекордная за 25 лет вероятность поражения в еврокубках: всего 3% от «Ноа» из Армении
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости