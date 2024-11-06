Мареска о Палмере и Санчо: «Коул не тренировался вчера – надеемся, он вернется к матчу с «Арсеналом». Джейдон восстанавливается после болезни и ушиба на тренировке»
Энцо Мареска высказался о состоянии здоровья Коула Палмера и Джейдона Санчо.
Палмер травмировался в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) – в концовке игры защитник манкунианцев Лисандро Мартинес попал полузащитнику «Челси» шипами по колену.
Завтра «Челси» сыграет с «Ноа» в 3-м туре Лиги конференций. В воскресенье лондонцы провелут домашний матч с «Арсеналом».
«Коул Палмер вчера не мог тренироваться, он был не в форме. Мы надеемся, что он вернется в матче с «Арсеналом». Мы оценим его состояние.
Джейдон завтра не сыграет из-за болезни. Он восстанавливается, но также он получил ушиб на тренировке. Он выбыл на завтра, но мы посмотрим, сможет ли он сыграть в воскресенье – если нет, то он вернется после международной паузы», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АПЛ
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