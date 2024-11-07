Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» продолжит защищать чемпионский титул.

– В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит ». Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате.

– «Зенит» сможет стать чемпионом 11 раз подряд?

– Если бы я был у руля «Зенита», я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам «Спартак». Я беру российскую историю. Это же нормальное явление. У «Зенита» есть шансы на победу в ближайших пяти сезонах РПЛ .

Сейчас все говорят, что «Спартак » – великий непобедимый клуб. Теперь у «Зенита» есть шанс забрать это звание. Поверьте мне, «Зенит» обойдет «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».