«Зенит» обойдет «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России. Он будет чемпионом в ближайшие пять лет, забудьте про других». Канчельскис про Мир РПЛ
Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» продолжит защищать чемпионский титул.
– В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит». Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате.
– «Зенит» сможет стать чемпионом 11 раз подряд?
– Если бы я был у руля «Зенита», я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам «Спартак». Я беру российскую историю. Это же нормальное явление. У «Зенита» есть шансы на победу в ближайших пяти сезонах РПЛ.
Сейчас все говорят, что «Спартак» – великий непобедимый клуб. Теперь у «Зенита» есть шанс забрать это звание. Поверьте мне, «Зенит» обойдет «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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