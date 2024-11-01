Канчельскис о дерби: «Фаворитом назову ЦСКА, они выглядят лучше «Спартака». Армейцы вполне могут расшатать кресло под Станковичем»

Андрей Канчельскис считает ЦСКА фаворитом в дерби со «Спартаком».

Команды сыграют в рамках 14-го тура Мир РПЛ в субботу на «ВЭБ Арене».

«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас армейцы выглядят лучше «Спартака».

ЦСКА вполне может расшатать кресло под Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», – заявил экс-игрок сборной России.

После 13 матчей армейцы располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы с 24 очками, красно-белые – на 6-м месте с 22 очками.