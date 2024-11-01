Канчельскис о дерби: «Фаворитом назову ЦСКА, они выглядят лучше «Спартака». Армейцы вполне могут расшатать кресло под Станковичем»
Андрей Канчельскис считает ЦСКА фаворитом в дерби со «Спартаком».
Команды сыграют в рамках 14-го тура Мир РПЛ в субботу на «ВЭБ Арене».
«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас армейцы выглядят лучше «Спартака».
ЦСКА вполне может расшатать кресло под Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», – заявил экс-игрок сборной России.
После 13 матчей армейцы располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы с 24 очками, красно-белые – на 6-м месте с 22 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости