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Губернатор Самарской области о «Крыльях»: «Во главу угла ставим интересы клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать. Приоритета «Акрону» не отдаем»

Губернатор Самарской области заявил о поддержке «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что финансирование клуба из бюджета сократится примерно на 30 процентов.

«Много ажиотажа, волнений и разной информации вокруг футбольного клуба «Крылья Советов».

Болельщики, жители Самарской области, переживают за судьбу любимой команды. Видел много комментариев и обращений в свой адрес.

«Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача – быть в восьмерке.

В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование.

Да, снижаем объем бюджетных средств, но при этом увеличиваем объем спонсорской поддержки.

Планируем, что до начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнер.

Никаких проблем с лицензированием на следующий сезон у «Крыльев» быть не должно. Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы.

Меняем трансферную политику. Во главу угла ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб «Крыльям». Отсюда – информационное давление на клуб, всякого рода вбросы и «инсайды». Знаем, кто именно за этим стоит.

«Крылья» и «Акрон». Никакого приоритета «Акрону» не отдаем. Симпатизирую «Акрону», но никто «Крылья» не заменит.

Кто лучше в спортивном плане – решается на футбольном поле», – написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
агенты
Политика
деньги
logoАкрон
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