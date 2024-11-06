Сергей Пиняев: «Осинькин – легенда для Самары. Рад, что губернатор принял решение оставить его до конца сезона. Было неприятно читать, что писали СМИ»

Сергей Пиняев рад, что Игорь Осинькин остался в «Крыльях Советов».

– Не так давно «Локомотив» играл с «Крыльями». На тот момент все шло к тому, что Осинькина уволят. Не боялся, что станешь для Игоря Витальевича…

– Типа палачом?

– Да.

– Не думал об этом. После игры подошел к нему и поблагодарил за игру: «Удачи вам, сил и терпения». Мне было неприятно читать, что про него писали СМИ. Рад, что губернатор принял решение оставить Игоря Витальевича до конца сезона. Осинькин – легенда для Самары.

– После того самого матча с «Локомотивом» Осинькин заплакал в кругу футболистов. Видел таким его раньше?

– Ни разу. Любой человек может проявить сентиментальность, не обязательно в негативном ключе. Он так же искренне радуется, злится на ошибки во время матча или на тренировке. Это все погруженность в футбол, – сказал полузащитник «Локомотива».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов » с лета 2020 года. До этого на протяжении четырех лет он тренировал футбольный клуб «Чертаново», в системе которого играл Пиняев .

Губернатор Самарской области заявил, что «Крылья» должны бороться за место в топ-6. Осинькин останется до конца сезона