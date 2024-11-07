Прибыль «Реала» за прошлый сезон – 16 млн евро, доходы выросли на 230 млн. Игрокам выплатили 40 млн премиальных за три трофея
«Реал» получил прибыль по итогам прошлого сезона.
Marca передает, что за предыдущий игровой год мадридцы заработали 1073 млн евро – на 230 млн больше, чем в сезоне-2022/23. Прибыль после вычета налогов составила 16 млн евро (годом ранее – 12 млн).
Расходы, связанные с налоговыми и социальными отчислениями, по итогам минувшего сезона равны 277,1 млн евро.
Бюджет на текущий сезон составляет 1,127 млрд евро. Расходы на команду сократились с 504 млн в прошлом сезоне до 482 млн в нынешнем, бонусы в результате завоевания трех трофеев – 40 млн.
Подчеркивается, что «Реал» существенно увеличил затраты на маркетинг – с 340 млн до 426 млн.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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