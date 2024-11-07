Семин о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Искусственно рекорды не ставят. Для этого должны быть основания. Нужен будет – вызовут»

Юрий Семин высказался о желании Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром сборной.

Ранее форвард «Акрона » заявил : «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

«О нем уже не знаешь, что говорить. Одно дело – его желание, другое – тренера. Если нужен будет, то вызовет.

Искусственно рекорды не ставят. Одно дело – хотеть побить рекорд, другое – для этого должны быть основания», – сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».