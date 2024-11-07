«Сейчас Трамп наладит ситуацию и пригласит нас сыграть с командой США, вот пусть американцам Дзюба и забивает». Стрепетов о желании Артема вернуться в сборную

Алексей Стрепетов отреагировал на слова Артема Дзюбы о сборной.

Ранее форвард «Акрона » заявил : «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

– Здесь палка о двух концах. С одной стороны, не хотелось бы, чтобы Артем Дзюба обогнал Сашу Кержакова по количеству голов за сборную. Но если мы превращаем футбол в шоу, то это решение надо принимать РФС. Как это воспримут болельщики и Карпин ?

Пусть лучше сначала своей игрой Артем докажет, что готов к сборной, а не просто так будет проситься туда. Ну и я бы на месте Дзюбы дождался бы официальных игр с более сильной командой. Потому что забивать свой рекордный гол Артем должен не сборной Брунея, а какой-то большой европейской команде, тогда это будет более приятно. А так… Нужно ли это шоу?

Мы помним, как Протасов обошел Никиту Симоняна, это тоже осталось в памяти, хотелось бы, чтобы это были трудовые мячи, а не просто голы, забитые ради того, чтобы побить рекорд Кержакова.

– Но официальных игр с европейскими сборными можно ждать бесконечно и не дождаться… Дзюбе-то уже немало лет.

– Это все придет скоро! Сейчас Дональд Трамп наладит ситуацию и пригласит нашу сборную сыграть с командой США , вот пусть американцам Дзюба и забивает, – сказал бывший полузащитник «Зенита».