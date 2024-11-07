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Литвинов о дисквалификации Роши: «Ну, дадут четыре матча – мне без разницы. Меня больше интересует, чтобы мне отменили красную»

Руслан Литвинов надеется, что КДК отменит его красную карточку.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

Сегодня состоится заседание КДК РФС, на котором будет принято решение относительно дисквалификации игроков. 

«Должна ли дисквалификация Роши быть долгосрочной? Ну, дадут четыре матча... Мне без разницы.

Меня больше интересует по мне ситуация: чтобы мне отменили красную – надеюсь, так и будет», – сказал Литвинов в микст-зоне после матча «Спартак» – «Ростов». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
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