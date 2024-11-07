ЭСК поддержала удаление Литвинова в матче с ЦСКА. КДК не отменит дисквалификацию хавбека «Спартака» («РБ Спорт»)

ЭСК РФС поддержала удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

По информации «РБ Спорт», ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра показать полузащитнику «Спартака» красную карточку. Теперь КДК не сможет отменить дисквалификацию, Литвинов пропустит как минимум один матч.

Литвинов о дисквалификации Роши: «Ну, дадут четыре матча – мне без разницы. Меня больше интересует, чтобы мне отменили красную»