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ЭСК поддержала удаление Литвинова в матче с ЦСКА. КДК не отменит дисквалификацию хавбека «Спартака» («РБ Спорт»)

ЭСК РФС поддержала удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

По информации «РБ Спорт», ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра показать полузащитнику «Спартака» красную карточку. Теперь КДК не сможет отменить дисквалификацию, Литвинов пропустит как минимум один матч. 

Литвинов о дисквалификации Роши: «Ну, дадут четыре матча – мне без разницы. Меня больше интересует, чтобы мне отменили красную»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoРуслан Литвинов
ЭСК РФС
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