ЭСК поддержала удаление Литвинова в матче с ЦСКА. КДК не отменит дисквалификацию хавбека «Спартака» («РБ Спорт»)
ЭСК РФС поддержала удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.
В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
По информации «РБ Спорт», ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра показать полузащитнику «Спартака» красную карточку. Теперь КДК не сможет отменить дисквалификацию, Литвинов пропустит как минимум один матч.
Литвинов о дисквалификации Роши: «Ну, дадут четыре матча – мне без разницы. Меня больше интересует, чтобы мне отменили красную»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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