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  • Глава пресс-службы «Спартака» о драке в дерби: «Не считаю виноватым Литвинова, он не заслуживал красной. У Роши это уже не первый эпизод»
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Глава пресс-службы «Спартака» о драке в дерби: «Не считаю виноватым Литвинова, он не заслуживал красной. У Роши это уже не первый эпизод»

В «Спартаке» считают, что Руслан Литвинов защищался в драке с ЦСКА.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

– Руслан Литвинов пытался разнять драку. Он защищался. Если посмотрите, видно, где удар по лицу, а где не удар, где человек защищается.

Что касается Виллиана Роши, то это уже не первый эпизод.

– Считаете его провокатором?

– Оценку даст КДК. Не считаю виноватым Руслана Литвинова. Он не заслуживал красной карточки, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
Дмитрий Зеленов
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