Глава пресс-службы «Спартака» о драке в дерби: «Не считаю виноватым Литвинова, он не заслуживал красной. У Роши это уже не первый эпизод»
В «Спартаке» считают, что Руслан Литвинов защищался в драке с ЦСКА.
В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
– Руслан Литвинов пытался разнять драку. Он защищался. Если посмотрите, видно, где удар по лицу, а где не удар, где человек защищается.
Что касается Виллиана Роши, то это уже не первый эпизод.
– Считаете его провокатором?
– Оценку даст КДК. Не считаю виноватым Руслана Литвинова. Он не заслуживал красной карточки, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
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