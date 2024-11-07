Глава пресс-службы «Спартака» о драке в дерби: «Не считаю виноватым Литвинова, он не заслуживал красной. У Роши это уже не первый эпизод»

В «Спартаке» считают, что Руслан Литвинов защищался в драке с ЦСКА.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

– Руслан Литвинов пытался разнять драку. Он защищался. Если посмотрите, видно, где удар по лицу, а где не удар, где человек защищается.

Что касается Виллиана Роши, то это уже не первый эпизод.

– Считаете его провокатором?

– Оценку даст КДК. Не считаю виноватым Руслана Литвинова. Он не заслуживал красной карточки, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.