Икарди готов вернуться в чемпионат Аргентины, чтобы воссоединиться с Вандой (Диего Борински)

Мауро Икарди хочет вернуться в Аргентину, чтобы воссоединиться с Вандой Нарой.

Напомним, в июле Ванда Нара объявила о расставании с аргентинским нападающим «Галатасарая».

Журналист Диего Борински сообщил, что форвард готов вернуться в чемпионат Аргентины, чтобы возобновить отношения с супругой.

«Я говорил с людьми, близкими к Икарди. Мауро хочет вернуть Ванду. Он готов отказаться от денег и карьеры в Европе.

Сегодня, когда Ванда и их дочери живут в Буэнос-Айресе, единственный способ – быть рядом с ней. Это открывает дверь для «Ривера». Возможно, аренда?» – написал Борински.