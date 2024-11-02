Икарди готов вернуться в чемпионат Аргентины, чтобы воссоединиться с Вандой (Диего Борински)
Мауро Икарди хочет вернуться в Аргентину, чтобы воссоединиться с Вандой Нарой.
Напомним, в июле Ванда Нара объявила о расставании с аргентинским нападающим «Галатасарая».
Журналист Диего Борински сообщил, что форвард готов вернуться в чемпионат Аргентины, чтобы возобновить отношения с супругой.
«Я говорил с людьми, близкими к Икарди. Мауро хочет вернуть Ванду. Он готов отказаться от денег и карьеры в Европе.
Сегодня, когда Ванда и их дочери живут в Буэнос-Айресе, единственный способ – быть рядом с ней. Это открывает дверь для «Ривера». Возможно, аренда?» – написал Борински.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Диего Борински
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