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Нигматуллин не достиг мирового соглашения с экс-супругой по делу о разделе имущества: «Не отказываюсь отдать половину, но потерять 100% не согласен»

Руслан Нигматуллин не достиг мирового соглашения в суде с экс-супругой.

Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что подаст в суд на бывшую супругу Елену из-за проблем с разделом имущества. Нигматуллин обвиняет Елену в присвоении совместных квартир в Москве и Майами общей стоимостью 200 млн рублей.

Заседание суда, назначенное на 7 ноября, было перенесено на 26 декабря из-за истребования доказательств.

«Мы не достигли мирового соглашения. Елена работает по той же тактике: второе заседание подряд делает вид, что пытается достичь мирового соглашения, и в последний день находит причины, чтобы его не подписать.

Мы подали полноценный уточненный иск и надеемся на суд, который добьется справедливости. Я настроен решительно добиваться справедливости. И не отказываюсь от того, чтобы отдать половину. Но потерять на сто процентов – не согласен», – сказал Нигматуллин.

По его словам, он предлагал ей забрать четырехкомнатную квартиру в Майами, но «Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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