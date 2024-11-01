Руслан Нигматуллин: «ЦСКА и «Спартак» – уже не центральный матч, времена поменялись. Игра «Зенита» и «Краснодара» выглядит более яркой афишей»

Руслан Нигматуллин не считает матч ЦСКА и «Спартака» центральным в туре РПЛ.

«Примерно шансы равные на дерби. У «Спартак » нет ярких провальных матчей в этом сезоне, но пока не та игра, которая позволит им бороться с лидерами чемпионата.

У ЦСКА намечаются положительные тенденции в игре. Совсем рядом к лидирующей тройке, но им не хватает побольше стабильности в игре.

Я поймал себе на мысли, что игра между ЦСКА и «Спартаком» уже не центральный матч. Понятно, что это дерби, но времена поменялись.

Когда матч привлекал все общественное внимание, уже позади. Надеюсь, это временно.

Сейчас матч между «Зенитом » и «Краснодаром » с точки зрения интереса к РПЛ , выглядит более яркой афишей», – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.