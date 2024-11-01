Руслан Нигматуллин: «ЦСКА и «Спартак» – уже не центральный матч, времена поменялись. Игра «Зенита» и «Краснодара» выглядит более яркой афишей»
Руслан Нигматуллин не считает матч ЦСКА и «Спартака» центральным в туре РПЛ.
«Примерно шансы равные на дерби. У «Спартак» нет ярких провальных матчей в этом сезоне, но пока не та игра, которая позволит им бороться с лидерами чемпионата.
У ЦСКА намечаются положительные тенденции в игре. Совсем рядом к лидирующей тройке, но им не хватает побольше стабильности в игре.
Я поймал себе на мысли, что игра между ЦСКА и «Спартаком» уже не центральный матч. Понятно, что это дерби, но времена поменялись.
Когда матч привлекал все общественное внимание, уже позади. Надеюсь, это временно.
Сейчас матч между «Зенитом» и «Краснодаром» с точки зрения интереса к РПЛ, выглядит более яркой афишей», – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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