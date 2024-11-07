Эрмосо об улыбке после поцелуя Рубиалеса: «Почему я не должна была улыбаться? Из-за того, что меня заставили чувствовать себя плохо?»

Дженнифер Эрмосо объяснила улыбку после поцелуя с Луисом Рубиалесом.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса. Суд по этому делу пройдет зимой 2025 года.

Netflix снял документальный фильм о ситуации, где среди прочего показали сцены празднования после поцелуя. Как пишет The Guardian, попытка преподнести улыбку футболистки сборной Испании после поцелуя как оправдание действиям Рубиалеса «разбивается вдребезги» благодаря кадрам, где виден «очевидный дискомфорт».

«Почему я не должна была улыбаться? С чего бы мне прекращать жить? Из-за того, что меня заставили чувствовать себя плохо?» – заявила Эрмосо в документальном фильме.