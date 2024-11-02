Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Поддержка дала мне суперсилу. Мы создали прецедент, есть много женщин, которые могут почувствовать себя сильнее»

Дженнифер Эрмосо рассказала о поддержке после поцелуя Луиса Рубиалеса.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Луис Рубиалес , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса. Суд по этому делу пройдет зимой 2025 года.

«Мне дал много сил тот факт, что вся наша команда, а также футболисты со всего мира были готовы поддержать меня.

Я думаю, это дало мне суперсилу противостоять этому и продолжать двигаться вперед.

В результате этого мы создали прецедент, и есть много женщин, которые могут почувствовать себя сильнее», – сказала Дженнифер Эрмосо в документальном фильме Netflix.