Ямаль – самый опытный игрок младше 21 года по версии CIES. Кубарси – 2-й, Эндрик – 3-й, Майну – 5-й

Ламин Ямаль возглавил список молодых игроков с наибольшим опытом.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов не старше 20 лет, основанный на их игровом времени в прошлом сезоне и спортивном уровне матчей.

В топ-10 вошли:

1. (« ») – в 2,75 раза опытнее среднестатистического футболиста той же возрастной группы.

2. («Барселона») – 2,42.

3-4. Эндрик (« ») – 2,4.

3-4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 2,4.

5. Кобби Майну (« ») – 2,32.

6. Арчи Грэй («Тоттенхэм») – 2,31.

7. Гийом Рест («Тулуза») – 2,3.

8. Кендри Паес («Индепендьенте дель Валье») – 2,27.

9. Жоау Невеш («ПСЖ») – 2,24.

10. Льюис Майли («Ньюкасл») – 2,19.