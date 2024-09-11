Ямаль – самый опытный игрок младше 21 года по версии CIES. Кубарси – 2-й, Эндрик – 3-й, Майну – 5-й

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Ламин Ямаль возглавил список молодых игроков с наибольшим опытом.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов не старше 20 лет, основанный на их игровом времени в прошлом сезоне и спортивном уровне матчей.

В топ-10 вошли:

1. Ламин ЯмальБарселона») – в 2,75 раза опытнее среднестатистического футболиста той же возрастной группы.

2. Пау Кубарси («Барселона») – 2,42.

3-4. Эндрик («Реал») – 2,4.

3-4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 2,4.

5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 2,32.

6. Арчи Грэй («Тоттенхэм») – 2,31.

7. Гийом Рест («Тулуза») – 2,3.

8. Кендри Паес («Индепендьенте дель Валье») – 2,27.

9. Жоау Невеш («ПСЖ») – 2,24.

10. Льюис Майли («Ньюкасл») – 2,19.

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7 комментариев
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Школа Барсы жива и прекрасна, Ямаль тому подтверждение как и многие воспитаники Ла массии
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Эндрик в свои 18 уже опытнее, чем Бобби Чарльтон
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Ответ А.В.Бубнов
Посмотрел бы я на джамаля и курбасри в АПЛ. Даже ю-21 не потянули бы
А где другой А.в бубнов? который оригинал?
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Каталония!
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Ответ 993 Final
А где другой А.в бубнов? который оригинал?
Его с мая месяца нет
+1
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Каким образом Кубарси на 2, а Майну на 5... если у второго игрового времени больше и больше конкуренция за место?
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