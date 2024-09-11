Ямаль – самый опытный игрок младше 21 года по версии CIES. Кубарси – 2-й, Эндрик – 3-й, Майну – 5-й
Ламин Ямаль возглавил список молодых игроков с наибольшим опытом.
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов не старше 20 лет, основанный на их игровом времени в прошлом сезоне и спортивном уровне матчей.
В топ-10 вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – в 2,75 раза опытнее среднестатистического футболиста той же возрастной группы.
2. Пау Кубарси («Барселона») – 2,42.
3-4. Эндрик («Реал») – 2,4.
3-4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 2,4.
5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 2,32.
6. Арчи Грэй («Тоттенхэм») – 2,31.
7. Гийом Рест («Тулуза») – 2,3.
8. Кендри Паес («Индепендьенте дель Валье») – 2,27.
9. Жоау Невеш («ПСЖ») – 2,24.
10. Льюис Майли («Ньюкасл») – 2,19.