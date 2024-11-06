Руслан Литвинов высказался о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Роша были удалены с поля.

– Болельщики называют Рошу самым провокационным футболистом. Ты согласен?

– Так сказать не могу. Но последнее время в дерби он два раза принимал участие в скандальных ситуациях.

Это его выбор. Я не приветствую такие истории – махать руками, когда идет стычка. Я считаю, что это было излишне, – сказал полузащитник «Спартака».

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