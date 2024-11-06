Литвинов о поведении Роши в дерби «Спартака» и ЦСКА: «Такие истории не приветствую – махать руками, когда идет стычка. Это было излишне»
Руслан Литвинов высказался о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби.
В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Роша были удалены с поля.
– Болельщики называют Рошу самым провокационным футболистом. Ты согласен?
– Так сказать не могу. Но последнее время в дерби он два раза принимал участие в скандальных ситуациях.
Это его выбор. Я не приветствую такие истории – махать руками, когда идет стычка. Я считаю, что это было излишне, – сказал полузащитник «Спартака».
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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