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Литвинов о поведении Роши в дерби «Спартака» и ЦСКА: «Такие истории не приветствую – махать руками, когда идет стычка. Это было излишне»

Руслан Литвинов высказался о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Роша были удалены с поля. 

– Болельщики называют Рошу самым провокационным футболистом. Ты согласен?

– Так сказать не могу. Но последнее время в дерби он два раза принимал участие в скандальных ситуациях.

Это его выбор. Я не приветствую такие истории – махать руками, когда идет стычка. Я считаю, что это было излишне, – сказал полузащитник «Спартака». 

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
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