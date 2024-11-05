Ловчев о ЦСКА – «Спартак»: «Одни катали мяч, другие били по ногам, сплошные драки, футболом не попахивало. Зачинщиком всего был Роша, удаление Литвинова сомнительное»

Евгений Ловчев раскритиковал качество игры в матче ЦСКА и «Спартака».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов .

«Я вообще не увидел хорошего футбола. Говорят, что «Спартак» играл чуть лучше, но ЦСКА вообще играл очень плохо. Неожиданно, потому что я считал, что ЦСКА на сегодняшний день выглядит помонолитней, а «Спартак» в последних играх проваливается.

«Спартак» был получше, но получше чего? Получше того, что другие вообще не играли? Я такой футбол не хочу видеть. Накал – да, по антуражу матч отвечал уровню дерби, но если смотреть на качество игры, то футбола вообще не было. Одни катали мяч, другие били по ногам, сплошные драки, футболом это и не попахивало. Кому-то это нравится, мне нет, я люблю футбол.

Я давно не видел такой бездарной игры ЦСКА. Я считаю [полузащитника ЦСКА] Ивана Облякова хорошим игроком, но в этом матче его просто не было на поле. И в этом виноват не «Спартак», армейцы с первой минуты играли очень плохо. Пьянич? Когда команда не играет, то один футболист не изменит ничего. Все расписано в регламенте РПЛ, а я с ним не знаком. Но зачинщиком всего и самым заведенным был, конечно, Роша. Он это все устроил. Удаление Литвинова, по большому счету, было сомнительным. Если Роше и Литвинову выпишут дисквалификацию на одинаковое количество матчей, то это будет неправильно. Я думаю, что контрольно-дисциплинарный комитет детально рассмотрит этот эпизод и во всем разберется. Но не знаю, что записано в регламенте РПЛ . Если Роша тронул [резервного] судью, то, видимо, будет вынесено дополнительное наказание, он очень подвел свою команду», – сказал бывший полузащитник «Спартака».