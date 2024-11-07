Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»

Огромный баннер в поддержку Палестины вывесили на матче «ПСЖ».

Парижане дома уступили «Атлетико» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

Перед началом игры фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

Фото: rmcsport.bfmtv.com

В клубе заявили, что не были в курсе перформанса болельщиков.

«Клуб не знал о планах демонстрации такого сообщения. «ПСЖ» напоминает, что «Парк-де-Пренс » является и должен оставаться местом единения вокруг общей страсти к футболу, и решительно выступает против любых сообщений политического характера на своем стадионе», – говорится в пресс-релизе парижан.

RMC Sport отмечает, что акции фанатов с политическими посланиями запрещены в турнирах УЕФА.

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