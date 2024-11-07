У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова
«ПСЖ» одержал лишь одну победу в 4 матчах Лиги чемпионов.
Сегодня парижане уступили «Атлетико» (2:1) в 4-м туре общего этапа турнира.
До этого была ничья с ПСВ (1:1) и поражение от «Арсенала» (0:2).
Единственная победа – 1:0 с «Жироной» в 1-м туре. Стоит отметить, что в единственном сухом матче «ПСЖ» в воротах играл Матвей Сафонов. Во всех остальных матчах основным голкипером выступал Джанлуиджи Доннарумма.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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