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У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова

«ПСЖ» одержал лишь одну победу в 4 матчах Лиги чемпионов.

Сегодня парижане уступили «Атлетико» (2:1) в 4-м туре общего этапа турнира.

До этого была ничья с ПСВ (1:1) и поражение от «Арсенала» (0:2).

Единственная победа – 1:0 с «Жироной» в 1-м туре. Стоит отметить, что в единственном сухом матче «ПСЖ» в воротах играл Матвей Сафонов. Во всех остальных матчах основным голкипером выступал Джанлуиджи Доннарумма.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
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