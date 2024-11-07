Энрике про 1:2 с «Атлетико»: «Совершенно несправедливо, «ПСЖ» намного превосходил соперников во всех домашних матчах. Я больше 30 лет в футболе, но не могу это объяснить»

Луис Энрике считает, что «ПСЖ» не повезло в матче с «Атлетико».

Парижане уступили в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2). Победный гол «Атлетико» на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте забил Анхель Корреа .

«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло.

Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить.

Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив», – сказал главный тренер «ПСЖ » в эфире Canal+.

«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна – 3 ассиста