Болельщику «Баварии» стало плохо во время матча с «Бенфикой». Он умер по дороге в больницу

Фанату «Баварии» стало плохо на матче ЛЧ, он умер после игры.

«Бавария » в трауре: смерть омрачает победу над «Бенфикой» (1:0). Медицинское происшествие на трибунах «Альянц Арены » бросило тень на игру с самого начала. Из уважения к случившемуся фанатская трибуна воздержалась от обычной громкой поддержки команды, клуб также сократил освещение матча.

Примерно через час после финального свистка «Бавария» узнала печальную новость о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. Клуб скорбит вместе с родственниками болельщика», – говорится в сообщении мюнхенского клуба.

Associated Press добавляет , что болельщика вынесли с трибун на носилках примерно через полчаса после происшествия.