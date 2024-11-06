Старт матча «Бавария» – «Бенфика» отложен на 15 минут – из-за сбоя в работе метро не все болельщики добрались до стадиона

Старт матча «Баварии» с «Бенфикой» отложен из-за сбоя в работе метро.

За час до матча «Бавария » сообщила о проблемах в работе метрополитена и попросила болельщиков, которые едут на матч, использовать другие виды транспорта.

За 10 минут до начала игры, которая должна была стартовать в 23:00 по московскому времени, клуб заявил о переносе начала матча на 15 минут из-за того, что не все болельщики еще добрались до «Альянц Арены ».

Сбой в работе метро уже был устранен.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.