Старт матча «Бавария» – «Бенфика» отложен на 15 минут – из-за сбоя в работе метро не все болельщики добрались до стадиона
Старт матча «Баварии» с «Бенфикой» отложен из-за сбоя в работе метро.
За час до матча «Бавария» сообщила о проблемах в работе метрополитена и попросила болельщиков, которые едут на матч, использовать другие виды транспорта.
За 10 минут до начала игры, которая должна была стартовать в 23:00 по московскому времени, клуб заявил о переносе начала матча на 15 минут из-за того, что не все болельщики еще добрались до «Альянц Арены».
Сбой в работе метро уже был устранен.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Баварии»
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