У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»

Харри Кейн набрал 5+1 по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов.

Нападающий «Баварии» отдал результативную передачу на гол Джамала Мусиалы в матче с «Бенфикой». Мюнхенцы обыгрывают португальцев (1:0, второй тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, англичанин сделал покер в игре с «Загребом» (9:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь .