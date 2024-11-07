У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»
Харри Кейн набрал 5+1 по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов.
Нападающий «Баварии» отдал результативную передачу на гол Джамала Мусиалы в матче с «Бенфикой». Мюнхенцы обыгрывают португальцев (1:0, второй тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Напомним, англичанин сделал покер в игре с «Загребом» (9:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.
С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости