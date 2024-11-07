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  • Кейн об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» полностью доминировала. Немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше» 
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Кейн об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» полностью доминировала. Немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше» 

Харри Кейн оценил победу над «Бенфикой» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы полностью доминировали. «Бенфика» почти ничего не создала. Очень хорошо, что мы победили. Нам немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше.

Мы провели много матчей за короткий промежуток времени, поэтому очень приятно, что у нас было подавляющее преимущество», – сказал нападающий «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБавария
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХарри Кейн
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