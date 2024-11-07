Кейн об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» полностью доминировала. Немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше»
Харри Кейн оценил победу над «Бенфикой» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Мы полностью доминировали. «Бенфика» почти ничего не создала. Очень хорошо, что мы победили. Нам немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше.
Мы провели много матчей за короткий промежуток времени, поэтому очень приятно, что у нас было подавляющее преимущество», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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