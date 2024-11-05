«Спартак» об обращении в КДК из-за удаления Литвинова: «Мы вышли играть в футбол, а не драться. Руслан никого не бил, не атаковал, он защищался и пытался разнять драку»
Во втором тайме игры с ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:0) между игроками команд завязалась потасовка, в результате которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Полузащитник красно-белых был удален за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.
«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной Литвинову.
– Красная Литвинову. Появилась информация, что вы обратились в КДК и хотите отменить ее. Какие есть надежды и основания?
– Мы в установленном порядке обратились в КДК, потому что, с нашей точки зрения, Руслан Литвинов никого не бил и не атаковал, он защищался и пытался разнять драку. «Спартак» вышел играть в футбол, а не драться. Я думаю, это увидели все болельщики.
Надеемся на благоразумие КДК. Больше, наверное, ничего говорить не буду, чтобы не воспринялось это как давление и попытку повлиять на решение уважаемого органа, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака».
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