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Радимов о Роше в дерби: «Этот сумасшедший стал наступать кому-то на ноги, со всеми драться. Зачем в чемпионате футболист, который получает большие деньги и так хамит?»

Владислав Радимов раскритиковал поведение Виллиана Роши в дерби со «Спартаком».

В субботу ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

– Понимая, что ничего не получается, вмешался в игру этот сумасшедший Роша, который стал наступать кому‑то на ноги сзади. Потом начал со всеми драться, всех бить. Какое‑то помутнение, что ли. Его в прошлом дерби удалили, в этом дерби удалили.

У меня такой вопрос сейчас вот просто возникает: зачем нам такой футболист в чемпионате, который получает наверняка большие деньги и так хамит? Тот же Дивеев, который с ним рядом играет, уже вырос в классного мастера, он себе такого не позволяет. Пускай тогда Лукин поиграет, получает игровую практику. И ЦСКА будет на своем шестом‑седьмом месте.

– Получается, дерби обнажило некие глобальные проблемы ЦСКА?

– И это мы еще до Пьянича не дошли. Атаки он может начинать, но каких‑то алгоритмов не существует. Вот как Пьянич сам придумает, так и будет. Одну Пьянич выдал передачу во фланг, в разрез – и все. А все остальное, кому куда открываться, как меняться местами, как взаимодействовать… Вопрос, а Николич‑то что? – сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
logoВиллиан Роша
logoМатвей Лукин
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