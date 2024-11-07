Киоун о пенальти «Интера» за руку Мерино: «Куда девать руку в таком положении? Кто придумал эти правила? Они в футбол играли? Не считаю, что это 11-метровый»
«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил Хакан Чалханоглу. Судья Иштван Ковач назначил пенальти после попадания мяча в руку Микелю Мерино в штрафной площади.
«Спорный момент, границы тонки. Я не считаю, что это был пенальти, думаю, это суровое решение.
Куда девать руку в таком положении? Кто придумал эти правила? Они в футбол играли?
Микель Мерино находится очень близко к Мехди Тареми, руку необходимо поднять в борьбе – это очень жестко.
Мерино готовится сыграть своим первым движением, а затем мяч отскакивает [в руку]», – заявил бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.
«Игроки «Интера» были буквально на коленях, «Арсенал» серьезно давил и доминировал весь второй тайм, они могут опираться на это», – добавил Киоун.
Пенальти-вечер Мерино: мог заработать для «Арсенала», а привез в свои
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