Пенальти-вечер Мерино: мог заработать для «Арсенала», а привез в свои

«Интер» против «Арсенала» – супервывеска среды в ЛЧ. Жаль, матч ярким не получился: все решил один эпизод с пенальти. Мог быть и второй – с участием одного и того же игрока.

Не самый удачный вечер для полузащитника «Арсенала» Микеля Мерино – получил по голове, но пенальти не заработал, а в свои ворота еще и привез.

Мерино и подозрение на пенальти в ворота «Интера»: Зоммер выбивал мяч и попал по голове

В первом тайме внимание привлекли два эпизода, связанных с Мерино.

Первый случился в чужой для него штрафной площади. На 28-й минуте игрок «Арсенала» полетел бороться за верховой мяч с Яном Зоммером.

Зоммер точно дотянулся до мяча, хотя и задел чуть-чуть.

А дальше попал руками в голову Мерино.

Испанец упал, схватившись за голову. Судья Иштван Ковач дал угловой. Игроки «Арсенала» не требовали назначения пенальти. Хотя Ковач перед угловым сделал небольшую паузу, прислушиваясь к наушнику, а потом продолжил игру.

А через 18 минут Мерино все же наиграл на пенальти, только не в те ворота.

Мерино и заработанный пенальти в ворота «Арсенала»: сыграл рукой в своей штрафной

На 45+1 во время атаки «Интера» Мехди Тареми попал мячом в отставленную руку Мерино.

Тут уже без вопросов, хотя Букайо Сака подходил к Ковачу за разъяснениями.

Хакан Чалханоглу мощно пробил по центру и открыл счет – 1:0.

«Интер» вообще нанес в матче только один удар в створ, но и этого хватило. «Арсенал» больше владел мячом и чаще бил по воротам, а уж по угловым вообще вышло 13:0. И все равно лондонцы проиграли.

«Интер» из шести последних матчей во всех турнирах отыграл всухую пять. Из ряда выбиваются только безумные 4:4 с «Ювентусом».

Мерино заиграл за «Арсенал» только с октября – и уже забил в важнейшем матче

«Арсенал» заплатил «Реал Сосьедаду» за Мерино 32 миллиона евро в конце августа, но представил новичка в игре только в октябре. Через три дня после перехода испанец получил травму – перелом плеча после столкновения с Габриэлом на тренировке.

Мерино дебютировал за «Арсенал» 1 октября – сразу же в игре ЛЧ против «ПСЖ», выйдя на замену. Через четыре дня сыграл первые полчаса и в АПЛ. А потом уже выходил в стартовом составе.

В основе Мерино сыграл и в октябре против «Ливерпуля» (2:2). Испанец в конце первого тайма вспомнил четвертьфинал Евро – высоко выпрыгнул и забил головой.

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«Интер» набрал десять очков за четыре тура ЛЧ и пока еще не пропускал, хотя отыграл и с «Ман Сити», и с «Арсеналом». Дальше – матчи с «Лейпцигом» (домашний), «Байером» (гостевой), «Спартой» (г) и «Монако» (д).

У «Арсенала» осталось семь очков и случился первый пропущенный гол. Следующие матчи – со «Спортингом» (г), «Монако» (д), загребским «Динамо» (д) и «Жироной» (г).

«Арсенал» Артеты проиграл второй гостевой матч подряд: в субботу были 0:1 с «Ньюкаслом». Дальше – еще один выезд, к «Челси».

«Барса» отгрузила пять «Црвене», «Атлетико» забил «ПСЖ» на 93-й, «Арсенал» проиграл «Интеру», «Брест» – на 4-м месте. Онлайн дня в ЛЧ

Фото: East News /Gabriel BOUYS / AFP