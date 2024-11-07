Пенальти-вечер Мерино: мог заработать для «Арсенала», а привез в свои
«Интер» против «Арсенала» – супервывеска среды в ЛЧ. Жаль, матч ярким не получился: все решил один эпизод с пенальти. Мог быть и второй – с участием одного и того же игрока.
Не самый удачный вечер для полузащитника «Арсенала» Микеля Мерино – получил по голове, но пенальти не заработал, а в свои ворота еще и привез.
Мерино и подозрение на пенальти в ворота «Интера»: Зоммер выбивал мяч и попал по голове
В первом тайме внимание привлекли два эпизода, связанных с Мерино.
Первый случился в чужой для него штрафной площади. На 28-й минуте игрок «Арсенала» полетел бороться за верховой мяч с Яном Зоммером.
Зоммер точно дотянулся до мяча, хотя и задел чуть-чуть.
А дальше попал руками в голову Мерино.
Испанец упал, схватившись за голову. Судья Иштван Ковач дал угловой. Игроки «Арсенала» не требовали назначения пенальти. Хотя Ковач перед угловым сделал небольшую паузу, прислушиваясь к наушнику, а потом продолжил игру.
А через 18 минут Мерино все же наиграл на пенальти, только не в те ворота.
Мерино и заработанный пенальти в ворота «Арсенала»: сыграл рукой в своей штрафной
На 45+1 во время атаки «Интера» Мехди Тареми попал мячом в отставленную руку Мерино.
Тут уже без вопросов, хотя Букайо Сака подходил к Ковачу за разъяснениями.
Хакан Чалханоглу мощно пробил по центру и открыл счет – 1:0.
«Интер» вообще нанес в матче только один удар в створ, но и этого хватило. «Арсенал» больше владел мячом и чаще бил по воротам, а уж по угловым вообще вышло 13:0. И все равно лондонцы проиграли.
«Интер» из шести последних матчей во всех турнирах отыграл всухую пять. Из ряда выбиваются только безумные 4:4 с «Ювентусом».
Мерино заиграл за «Арсенал» только с октября – и уже забил в важнейшем матче
«Арсенал» заплатил «Реал Сосьедаду» за Мерино 32 миллиона евро в конце августа, но представил новичка в игре только в октябре. Через три дня после перехода испанец получил травму – перелом плеча после столкновения с Габриэлом на тренировке.
Мерино дебютировал за «Арсенал» 1 октября – сразу же в игре ЛЧ против «ПСЖ», выйдя на замену. Через четыре дня сыграл первые полчаса и в АПЛ. А потом уже выходил в стартовом составе.
В основе Мерино сыграл и в октябре против «Ливерпуля» (2:2). Испанец в конце первого тайма вспомнил четвертьфинал Евро – высоко выпрыгнул и забил головой.
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«Интер» набрал десять очков за четыре тура ЛЧ и пока еще не пропускал, хотя отыграл и с «Ман Сити», и с «Арсеналом». Дальше – матчи с «Лейпцигом» (домашний), «Байером» (гостевой), «Спартой» (г) и «Монако» (д).
У «Арсенала» осталось семь очков и случился первый пропущенный гол. Следующие матчи – со «Спортингом» (г), «Монако» (д), загребским «Динамо» (д) и «Жироной» (г).
«Арсенал» Артеты проиграл второй гостевой матч подряд: в субботу были 0:1 с «Ньюкаслом». Дальше – еще один выезд, к «Челси».
«Барса» отгрузила пять «Црвене», «Атлетико» забил «ПСЖ» на 93-й, «Арсенал» проиграл «Интеру», «Брест» – на 4-м месте. Онлайн дня в ЛЧ
Фото: East News/Gabriel BOUYS / AFP
что общего? видимо то что на последней минуте первого тайма произошло меняющее игру событие
кого заменил? ушел Сака, вряд ли к нему по игре масса претензий
с ПСЖ в перерыве поменял Тимбера на Кивиора - ладно, там Тимбер получил повреждение
с Шахтером поменял Уайта на Мерино
с Престоном была двойная в перерыве
это всё только за последний месяц с копейками
Мерино фактически пропускал предсезонку и не сыгран, выглядит не лучшим образом, но совсем уж на ровном месте претензии по заменам выдумывать не стоит, тем более говорить что "Мерино не готов к скоростям АПЛ" после игры не в АПЛ где соперник скоростные качества проявлять не рвался