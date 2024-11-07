Артета про 0:1 с «Интером»: «Горжусь игроками и нашим доминированием. «Арсенал» мог забить пару мячей как минимум – обыграть «Челси» мы можем, судя по игре»
В 4-м туре общего этапа «Арсенал» проиграл на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Микелю Мерино.
«Я очень горжусь своими игроками, тем доминированием, которое мы показали. С нами поступили очень жестоко, это очевидно.
Если вы назначаете пенальти, то в другом эпизоде (столкновение Биссека и Хавертца в концовке 2-го тайма – Спортс’’) также нужно его назначать, потому что игрока бьют в голову. Никакого отскока нет, в штрафной нельзя сделать ничего, чтобы увернуться. Если этот пенальти назначен, то в другом эпизоде он также должен быть, сто процентов.
Мы должны были забить как минимум пару мячей, но, судя по тому, как играла команда, мы были собой. Каждое решение в штрафной имеет значение. Судя по нашей сегодняшней игре, мы способны обыграть «Челси», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
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