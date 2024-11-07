«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5. 6 из них – разгромные

«Барселона» продлила победную серию до 7 матчей.

Каталонцы разгромили «Црвену Звезду » (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Ханса-Дитера Флика выиграла 7 матчей подряд после поражения от «Осасуны» (2:4) в Ла Лиге в сентябре.

При этом «Барселона » выиграла 6 из этих семи матчей с разницей в 3 мяча и более. Общий счет на данном отрезке – 28:5.