«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5. 6 из них – разгромные
«Барселона» продлила победную серию до 7 матчей.
Каталонцы разгромили «Црвену Звезду» (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Ханса-Дитера Флика выиграла 7 матчей подряд после поражения от «Осасуны» (2:4) в Ла Лиге в сентябре.
При этом «Барселона» выиграла 6 из этих семи матчей с разницей в 3 мяча и более. Общий счет на данном отрезке – 28:5.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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