У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире

«Барселона» лидирует по забитым голам в Лиге чемпионов после 4 туров.

Сегодня каталонцы обыграли «Црвену Звезду » (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа.

В текущем розыгрыше турнира игроки «Барселоны» забили 15 голов – на данный момент команда лидирует по этому показателю. Второе место по забитым голам занимает дортмундская «Боруссия » (13 голов), третьей идет «Бавария » (11 голов).

По 10 мячей забили лидирующий в таблице «Ливерпуль », «Монако», «Манчестер Сити » и загребское «Динамо».