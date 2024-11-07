У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире
«Барселона» лидирует по забитым голам в Лиге чемпионов после 4 туров.
Сегодня каталонцы обыграли «Црвену Звезду» (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа.
В текущем розыгрыше турнира игроки «Барселоны» забили 15 голов – на данный момент команда лидирует по этому показателю. Второе место по забитым голам занимает дортмундская «Боруссия» (13 голов), третьей идет «Бавария» (11 голов).
По 10 мячей забили лидирующий в таблице «Ливерпуль», «Монако», «Манчестер Сити» и загребское «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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