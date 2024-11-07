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«Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ» на 93-й минуте. В лайве на мадридцев давали кэф 39.00

«ПСЖ» проиграл «Атлетико» (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб забил победный мяч на 93-й минуте – отличился Анхель Корреа.

В лайве на победу «Атлетико» можно было поставить с коэффициентом 39.00. В прематче победа испанцев шла за 7.00.

Ставочная вики Спортса

13 матчей ЛЧ, когда наши были фаворитами против грандов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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