«Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ» на 93-й минуте. В лайве на мадридцев давали кэф 39.00
«ПСЖ» проиграл «Атлетико» (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб забил победный мяч на 93-й минуте – отличился Анхель Корреа.
В лайве на победу «Атлетико» можно было поставить с коэффициентом 39.00. В прематче победа испанцев шла за 7.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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