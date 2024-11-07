«Интер» не проигрывает 9 матчей – 8 побед и ничья. Дальше – «Наполи»
«Интер» продлил до 9 матчей серию без поражений.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Арсенал» (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В 9 последних матчах во всех турнирах «Интер» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью – с «Ювентусом» (4:4). Последний раз «нерадзурри» проигрывали 22 сентября в дерби с «Миланом» (1:2).
В следующем матче «Интер» сыграет с «Наполи». Игра пройдет в воскресенье, 10 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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