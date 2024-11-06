«Интер» – «Арсенал», «ПСЖ» играет с «Атлетико», «Барса» в Сербии. Онлайн дня в ЛЧ

Не лучшим образом стартовал еще один гранд – «Бавария», у которой всего 3 очка после 3 туров и 25-е место в таблице. Тем не менее приехавшей в Мюнхен «Бенфике» будет очень тяжело, ведь после 1:4 от «Барселоны» «Бавария» выиграла три матча подряд с общим счетом 12:0. У Харри Кейна в этом сезоне уже 17 голов в 14 играх во всех турнирах, в том числе пять – в ЛЧ.