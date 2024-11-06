«Интер» – «Арсенал», «ПСЖ» играет с «Атлетико», «Барса» в Сербии. Онлайн дня в ЛЧ
Главные события вечера.
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4-й тур ЛЧ. Матчи дня
Сейчас играют: «Интер» – «Арсенал» «ПСЖ» – «Атлетико» «Црвена Звезда» – «Барселона» «Бавария» – «Бенфика» «Спарта» – «Брест» «Фейеноорд» – «Зальцбург» «Штутгарт» – «Аталанта»
Уже сыграли: «Брюгге» – «Астон Вилла» (1:0) «Шахтер» – «Янг Бойз» (2:1)
Перерыв
Только в Мюнхене продолжается игра, там пока нули
«Зальцбург» тоже забивает в раздевалку!
Велленройтер неудачно ввел мяч в игру, Оскар Глух разогнал атаку левым флангом и нашел в штрафной Карима Конате, который головой перевел мяч в сетку!
Чалханоглу открывает счет!
Райя завалился в угол, а Хакан сильно пробил низом практически по центру – 1:0!
Пенальти в ворота «Арсенала»!
Уже в добавленное время «Интер» заработал 11-метровый – мяч попал в руку Мерино!
Левандовски – 2:1!
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Рафинья низом выстрелил в штангу из-за пределов штрафной, а Роберт первым подоспел на добивание! «Барса» снова впереди!
65 на 35 – с таким преимуществом во владении мячом «Барса» играет с «Црвеной Звездой», но на табло по-прежнему ничья.
«Брест» выходит вперед в Праге!
Фернандеш забил «Спарте» на 37-й минуте! Прямо сейчас французский клуб идет в топ-4 с 10 очками.
Шок для «Барсы» – «Црвена Звезда» сравнивает!
Провалилась офсайдная ловушка на этот раз, Мвумпа выскочил один на один и разобрался с Пеньей!
У Рафиньи уже 6 очков (4+2) по «гол+пас» в этой ЛЧ. Вингер «Барсы» догнал Дьокереша.
Быстрый ответ «Атлетико»!
Молина подобрал мяч в штрафной «Парижа» после серии рикошетов и расстрелял Доннарумму – 1:1.
Тем временем начался матч «Бавария» – «Бенфика»
«ПСЖ» забивает «Атлетико» после привоза!
Лангле потерял мяч в собственной штрафной, Дембеле воспользовался подарком и покатил на Заира-Эмери, который легко перебросил Облака
Есть первый гол – «Барса» вышла вперед в Сербии!
Мартинес точно пробил головой после классной подачи Рафиньи со штрафного.
Страшные слова для Артеты, но «Интер» доминирует над «Арсеналом» на первых минутах.
Ловушка Флика снова в деле
«Барса» пропустила в Белграде, но судьи отменили гол из-за офсайда.
Кстати, «Црвена Звезда» на испанском – Estrella Roja.
Думфрис чуть не сломал перекладину!
Мощнейший выстрел защитника «Интера» на 2-й минуте – каркас ворот спасает «Арсенал»!
Поехали!
Во всех матчах, кроме мюнхенского, прозвучал стартовый свисток.
Завершены стартовые матчи дня: «Астон Вилла» сенсационно проиграла «Брюгге», а «Шахтер» одолел «Янг Бойз». Поражение «Виллы» означает, что «Ливерпуль» в любом случае останется единоличным лидером по итогам 4-го тура.
Начало матча «Бавария» – «Бенфика» перенесено на 15 минут, чтобы все болельщики успели разместиться на своих местах.
Симоне Индзаги серьезно перетасовал свой состав: на скамейке у «Интера» Тюрам, Барелла, Мхитарян, Димарко и Бастони. У «Арсенала» по сравнению с предыдущей игрой одно изменение – в состав вернулся Бен Уайт. Но куда важнее, что в завку включен Мартин Эдегор, который не играет с сентября из-за травмы
😔 Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ». Несмотря на слухи, в стартовый состав вернулся Джанлуиджи Доннарумма
Как же похорожела «Барса» при Флике – 6 побед в 6 последних матчах, 24 гола на этом отрезке и разгромы «Баварии» и «Реала». Каталонцы приехали к одному из аутсайдеров ЛЧ «Црвене Звезде», стартовавшей с трех поражений в трех играх.
Не лучшим образом стартовал еще один гранд – «Бавария», у которой всего 3 очка после 3 туров и 25-е место в таблице. Тем не менее приехавшей в Мюнхен «Бенфике» будет очень тяжело, ведь после 1:4 от «Барселоны» «Бавария» выиграла три матча подряд с общим счетом 12:0. У Харри Кейна в этом сезоне уже 17 голов в 14 играх во всех турнирах, в том числе пять – в ЛЧ.
Факт дня: «ПСЖ» и «Атлетико» впервые сыграют друг против друга в официальном матче. Зато у Энрике и Симеоне богатая история встреч – у Луиса 9 побед в 14 матчах при всего 3 у Диего. В таблицу болельщикам «ПСЖ» и «Атлетико» лучше не заглядывать: парижане идут 23-ми, а мадридцы вообще 28-е.
Главный матч вечера нас ждет в Милане: набравший ход «Интер» (0 поражений в 8 последних матчах) против забуксовавшего из-за большого количества травм «Арсенала». Впрочем, в ЛЧ обе команды стартовали неплохо и в таблице идут рядышком, набрав по семь очков в трех турах.
Всем привет! В обновленной Лиге чемпионов ни дня без шикарных вывесок, достойных плей-офф. Во вторник было максимально драйвово, сегодня ждем продолжение!
Только футбол, готовы ко всем матчам. Спасибо, с удовольствием смотрю.