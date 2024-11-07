В ворота «Арсенала» назначили пенальти за попадание мяча в руку Мерино после штрафного Чалханоглу. Хавбек «Интера» реализовал 11-метровый
«Интер» открыл счет с пенальти в матче с «Арсеналом».
Команды играют в Милане в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
В добавленное к 1-му тайму время арбитр матча Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «Арсенала» после попадания мяча в руку Микелю Мерино в штрафной площади после подачи Хакана Чалханоглу со штрафного.
На 3-й добавленной минуте турецкий полузащитник «Интера» реализовал 11-метровый.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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