В ворота «Арсенала» назначили пенальти за попадание мяча в руку Мерино после штрафного Чалханоглу. Хавбек «Интера» реализовал 11-метровый

«Интер» открыл счет с пенальти в матче с «Арсеналом».

Команды играют в Милане в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

В добавленное к 1-му тайму время арбитр матча Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «Арсенала » после попадания мяча в руку Микелю Мерино в штрафной площади после подачи Хакана Чалханоглу со штрафного.

На 3-й добавленной минуте турецкий полузащитник «Интера» реализовал 11-метровый.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.